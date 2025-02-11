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Беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: четыре населенных пункта в Белгородской области атакованы ВСУ
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в селе Никольское FPV-дрон ударил по коммерческому объекту — в здании выбиты окна, осколками посечены фасад и ограждение», — говорится в сообщении.

Еще три беспилотника атаковали село Мокрая Орловка, повреждения получили легковой автомобиль и линия электропередач. Также атаковано село Вязовое Краснояружского района. В результате атаки населенный пункт остался без электричества.

До этого сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 10 февраля уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.

В Минобороны России заявили, что в течение минувшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских дронов в небе над территорией страны. В частности, семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Краснодарском крае.

Ранее украинские войска атаковали город в Курской области.

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