Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска атаковали город в Курской области

Mash: ВСУ атаковали город Железногорск в Курской области
close
Shutterstock

Украинские войска атаковали город Железногорск в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, около 2:00 мск были слышны взрывы, а над домами были замечены яркие вспышки. Очевидцы также сообщили, что в Дмитровском районе города были видны летящие низко беспилотники.

По данным Telegram-канала SHOT, над Железногорском произошло от шести до девяти взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об опасности атаки беспилотников в регионе.

Вечером субботы украинские войска атаковали беспилотниками два населенных пункта в Валуйском округе Белгородской области. Так, в селе Шелаево украинский дрон врезался в грузовой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее МИД России обратился к международным структурам из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами