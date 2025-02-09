Украинские войска атаковали город в Курской области

Украинские войска атаковали город Железногорск в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, около 2:00 мск были слышны взрывы, а над домами были замечены яркие вспышки. Очевидцы также сообщили, что в Дмитровском районе города были видны летящие низко беспилотники.

По данным Telegram-канала SHOT, над Железногорском произошло от шести до девяти взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об опасности атаки беспилотников в регионе.

Вечером субботы украинские войска атаковали беспилотниками два населенных пункта в Валуйском округе Белгородской области. Так, в селе Шелаево украинский дрон врезался в грузовой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее МИД России обратился к международным структурам из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР.