Над Черным морем и Крымом сбили три украинских беспилотника

Минобороны: cилы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Крымом и один над Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 10 февраля уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, два дрона были сбиты над территорией полуострова, один БПЛА — над северо-западной частью акватории моря. Их уничтожили в период с 19:20 до 19:40 мск.

10 февраля в Минобороны России заявили, что в течение минувшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских дронов в небе над территорией страны. В частности, семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Краснодарском крае.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.