Саперы обезвредили ракету французского производства в Курской области

Саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету SCALP французского производства в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что снаряд был обнаружен на территории одного из районов региона. Специалисты разведали местность с помощью беспилотника. Убедившись, что рядом нет людей, они обезвредили ракету и уничтожили боевые части накладным зарядом.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 февраля сообщалось, что пиротехнический отряд МЧС России обезвредил ракету «ATACMS» в Курской области. По данным пресс-службы ведомства, после обезвреживания боеприпас был уничтожен на полигоне. В ведомстве отметили, что за последние полгода специалисты ликвидировали более 1,9 тыс. снарядов на территории региона. Для проведения работ по обезвреживанию боеприпасов специалистов МЧС задействовали порядка 250 раз.

В конце ноября сообщалось, что специалисты МЧС за сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS в Курской области.

Ранее российские военные сбили три французские авиационные бомбы за сутки.