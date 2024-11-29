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Специалисты МЧС за сутки нашли 300 суббоеприпасов ракеты ATACMS в Курской области

МЧС ликвидировало 300 суббоеприпасов ракеты ATACMS в Курской области

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Минобороны России

Специалисты МЧС за сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS в Курской области. Об этом ведомство сообщило РИА Новости.

Всего за неделю саперы ведомства отработали 11 заявок. В числе уничтоженных взрывоопасных предметов боевые части беспилотных летательных аппаратов, мины и другое вооружение, применяемое вражеским государством, рассказали в МЧС.

Для обследования территорий в том числе применяются беспилотники. Если невозможно извлечь взрывоопасные предметы, их уничтожают на месте.

С начала августа специалисты МЧС обезвредили в Курской области более 1480 взрывоопасных предметов.

Минобороны РФ сообщало, что 23 ноября ВСУ пятью ракетами ATACMS нанесли удар в районе населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты были уничтожены, остальные достигли цели, подчеркнули в ведомстве.

25 ноября ВСУ атаковали ракетами ATACMS аэродром «Курск — Восточный». Системы ПВО сбили семь из восьми ракет.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пять установок РСЗО, применяющих ракеты ATACMS.

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