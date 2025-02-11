Российские военные сбили три французские авиационные бомбы за сутки

МО: средства ПВО за сутки сбили три бомбы Hammer и 128 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые бомбы Hammer производства Франции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства ПВО также сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

10 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили пять боеприпасов, выпущенных военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этот же день в оборонном ведомстве рассказали, что ночью в регионах страны были сбиты 15 украинских беспилотников. Семь летательных аппаратов уничтожили в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской, по одному — в республике Крым, а также Белгородской и Курской областях.

6 февраля российские системы ПВО сбили две французские авиационные бомбы Hammer, 10 снарядов HIMARS и 106 беспилотников ВСУ за сутки.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.