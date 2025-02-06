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Отряд пиротехников обезвредил боеголовку украинской ракеты в Курской области

МЧС: пиротехники обезвредили ракету ATACMS в Курской области

Пиротехнический отряд МЧС России обезвредил ракету «ATACMS» в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, после обезвреживания боеприпас уничтожили на полигоне.

Специалист сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным «Егерь» заявил, что сотрудникам приходится сталкиваться с разными видами снарядов в ходе работы, среди которых FPV-дроны, ударные беспилотники, боевые части ракет и другие.

В ведомстве отметили, что за последние полгода специалисты ликвидировали более 1,9 тыс. снарядов на территории региона. Для проведения работ по обезвреживанию боеприпасов специалистов МЧС задействовали порядка 250 раз.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что первые шаги в работе временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна оцениваются как удовлетворительные. Глава государства выразил надежду, что врио губернатора Курской области будет и дальше работать «в таком же режиме».

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.

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