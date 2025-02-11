Хуситы заявили, что готовы нанести удар по Израилю, если атаки на Газу возобновятся

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» готовы возобновить нанесение ударов по территории Израиля, если Иерусалим возобновит боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил лидер движения Абдул-Малик Аль-Хуси, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

«Мы держим палец на спусковом крючке и готовы немедленно пойти на эскалацию с израильским противником, если он возобновит агрессию против сектора Газа», — сказал он.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

С тех пор Израиль и ХАМАС провели уже несколько обменов. При этом 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.