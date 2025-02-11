В ХАМАС высказались о реализации сделки по Газе

Продолжение реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников полностью зависит от действий Израиля. Об этом ТАСС заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС в Катаре Хусам Бадран.

«Проблема связана с нарушениями и злоупотреблениями, допущенными оккупационными властями в ходе реализации (соглашения. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что соглашение прописано во всех деталях.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

С тех пор Израиль и ХАМАС провели уже несколько обменов. При этом 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.