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Военный эксперт назвал удар «Калибрами» одним из самых мощных за СВО

Эксперт Дандыкин: удар «Калибрами» стал одним из самых мощных за период СВО
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что удары крылатыми ракетами «Калибр» по украинским военным объектам в ночь на вторник, 11 февраля, был одним из самых мощных за весь период специальной военной операции (СВО). Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, 11 февраля был комбинированный удар — «и с моря, и с воздуха, использовались дроны».,

«Это был один из самых мощных массированных ударов», — отметил эксперт.

До этого Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что крылатые ракеты массово атаковали территорию Украины. В Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, все цели достигнуты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Нафтогаз» сообщил о повреждении газовой инфраструктуры на Украины.

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