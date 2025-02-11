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«Страна.ua» сообщила о массированном ракетном ударе по Украине

«Страна.ua»: началась массированная ракетная атака на Украину
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Amir Cohen/Reuters

Крылатые ракеты массово атаковали территорию Украины, пишет «Страна.ua».

Как заявили в воздушных силах ВСУ, со стороны Черного моря могли быть запущены крылатые ракеты «Калибр».

Газета уточнила, что они летят с юга республики на северо-восток, в сторону Полтавской области. По данным мониторинговых пабликов, ракеты держат курс на Александрию, Светловодск, Миргород и Кременчуг.

В ВСУ добавили, что в направлении Полтавской области выпустили и баллистические ракеты.

«Страна.ua» отмечает, что сейчас в Киеве и на большей части Украины действует воздушная тревога. Кроме того, в городе Мерефе Харьковской области произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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