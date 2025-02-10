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Применяемые на СВО дроны «Калашникова» впервые покажут на выставке за рубежом

В Абу-Даби покажут применяемые на СВО дроны «Калашникова»
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Alina Smutko/Reuters

Дроны и систему подъема аппаратуры (СПО) концерна «Калашников» представят на зарубежной выставке IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале концерна.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Россия представит гражданские версии своих беспилотников вертикального взлета и посадки «Голиаф» и «Каракурт», а еще систему подъема аппаратуры (СПА) «Квазимачта». Каждый уже использовали в зоне СВО.

В концерне уточнили, что «Голиаф» и «Каракурт» подходят для видовой воздушной разведки, вне зависимости от времени суток, с помощью них также с получают 3D-данные в реальном масштабе времени, захвата и слежения. Если сигнал потерян, дрон разворачивается и летит на базу. Беспилотники, уточняют в «Калашникове», обладают прочной конструкцией и высоким уровнем защиты от внешних воздействий.

Система подъема аппаратуры «Квазимачта» предназначена для длительной работы радиоэлектронной аппаратуры на высокоподнятой летно-подъемной платформе, представляющей из себя беспилотный летательный аппарат коптерного типа. С помощью такой СПО можно вести видеонаблюдение круглосуточно как в оптическом, так и в инфракрасном диапазонах и передавать данные на землю.

До этого генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал, что темпы производства многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 покрывают как экспорт, так и потребности министерства обороны РФ.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.

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