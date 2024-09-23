Министр по делам молодежи Якутии Шамаев ушел на СВО

Министр по делам молодежи из Якутии Петр Шамаев ушел на СВО. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.

По его словам, Шамаев заключил контракт с Минобороны РФ.

Вместо Шамаева исполняющим обязанности министра назначили Героя России Игоря Юргина, отметил Николаев. «Уверен, что его профессионализм и личные качества помогут ему успешно справиться с новыми задачами на этом важном посту», — заключил он.

До этого бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции, подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы. Некоторые источники местных изданий отметили, что Сытов уже прибыл в военную часть для прохождения службы.

12 сентября стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который в мае 2024 года ушел в отставку, участвует в специальной военной операции. По словам источника агентства ТАСС, бывший чиновник проходит службу в зоне проведения спецоперации в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее глава башкирского города Сибая отправился служить на СВО.