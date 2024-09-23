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Министр по делам молодежи Якутии Шамаев ушел на СВО

Участник «Времени героев» Юргин сменил уходящего на СВО министра Шамаева

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Телеграм-канал «Айсен Николаев»

Министр по делам молодежи из Якутии Петр Шамаев ушел на СВО. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.

По его словам, Шамаев заключил контракт с Минобороны РФ.

Вместо Шамаева исполняющим обязанности министра назначили Героя России Игоря Юргина, отметил Николаев. «Уверен, что его профессионализм и личные качества помогут ему успешно справиться с новыми задачами на этом важном посту», — заключил он.

До этого бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции, подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы. Некоторые источники местных изданий отметили, что Сытов уже прибыл в военную часть для прохождения службы.

12 сентября стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который в мае 2024 года ушел в отставку, участвует в специальной военной операции. По словам источника агентства ТАСС, бывший чиновник проходит службу в зоне проведения спецоперации в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее глава башкирского города Сибая отправился служить на СВО.

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