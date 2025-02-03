Министр из Якутии был ранен на СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, отправившийся в зону специальной военной операции (СВО), получил тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания. Об этом сообщил председатель правительства региона Кирилл Бычков в своем Telegram-канале.

Чиновник выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления Шамаеву.

В сентябре прошлого года глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что Шамаев заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы в зоне спецоперации. В настоящий момент на сайте оборонного ведомства указано, что трудовой контракт с Шамаевым приостановлен.

22 января сообщалось, что исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и два заместителя правительства Бурятии отправятся добровольцами на специальную военную операцию.

Ранее из Якутии в зону СВО добровольно отправились служить 19 бездомных.