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Украинский пленный рассказал о службе подростков в штурмовой бригаде ВСУ

Пленный солдат ВСУ Полинкевич: в бригаде украинской армии служат 16-летние
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пленный украинский военнослужащий Петр Полинкевич заявил, что видел на службе в 25-й отдельной штурмовой бригаде 16-летних подростков. Об этом он рассказал в интервью Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Видел, и они себя представляли как будто они детдомовские. Само собой, что они боялись, — детдомовские зашуганные», — заявил он.

По словам пленного бойца, он попал в плен к российским военным в Курской области, куда его принудительно мобилизовали. Он добавил, что во время нахождения на фронте слышал, что рядом с его позициями находится российская группировка войск «Север» и, когда понял ситуацию, вышел из блиндажа с поднятыми руками и отбросил оружие в сторону.

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис до этого заявлял, что власти Украины хотят снизить призывной возраст из-за невозможности восполнять потери в рядах ВСУ. По его словам, оставшаяся пехота истощилась, а сама республика находится на грани своего существования.

До этого британская газета The Economist писала, что украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр. Отмечается, что проблемы с мобилизацией и дезертирством «сильно ударили по резервам Украины».

Ранее в генконсульстве РФ рассказали о реакции на расширение мобилизации на Украине.

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