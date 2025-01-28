Украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр. Об этом пишет британская газета The Economist.

«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры… Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — приводит издание слова одного из украинских командиров.

Отмечается, что проблемы с мобилизацией и дезертирством «сильно ударили по резервам Украины». Кроме того, как пишет The Economist, у России есть гораздо больше возможностей для использования пехоты по сравнению с Украиной.

Российское продвижение в Донбассе «доставляет Украине массу беспокойств», констатирует британская газета.

27 января российская группировка «Восток» взяла под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. По данным ведомства, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка в этом регионе.

Ранее в Курской области появились скрытые огневые точки ВС РФ.