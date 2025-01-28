Аналитик Меркурис: Украина больше не может восполнять численность ВСУ

Власти Украины хотят снизить призывной возраст из-за невозможности восполнять потери в рядах ВСУ. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Разговоры о снижении призывного возраста и вербовке подростков в украинскую армию идут из-за того, что потери ВСУ на поле боя стали настолько велики, что они уже не могут их восполнять», — указал эксперт.

Меркурис также отметил, что проблемы в рядах украинской армии становятся непосильными для действующей власти. По его словам, оставшаяся пехота истощилась, а сама республика находится на грани своего существования.

До этого британская газета The Economist писала, что украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр. Отмечается, что проблемы с мобилизацией и дезертирством «сильно ударили по резервам Украины».

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали «обреченным на провал».