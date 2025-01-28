Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский аналитик сделал неутешительное заявление о состоянии ВСУ

Аналитик Меркурис: Украина больше не может восполнять численность ВСУ
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Украины хотят снизить призывной возраст из-за невозможности восполнять потери в рядах ВСУ. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Разговоры о снижении призывного возраста и вербовке подростков в украинскую армию идут из-за того, что потери ВСУ на поле боя стали настолько велики, что они уже не могут их восполнять», — указал эксперт.

Меркурис также отметил, что проблемы в рядах украинской армии становятся непосильными для действующей власти. По его словам, оставшаяся пехота истощилась, а сама республика находится на грани своего существования.

До этого британская газета The Economist писала, что украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр. Отмечается, что проблемы с мобилизацией и дезертирством «сильно ударили по резервам Украины».

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали «обреченным на провал».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами