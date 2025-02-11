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Системы ПВО уничтожили два беспилотника над Волгоградской областью

Бочаров сообщил, что силы ПВО нейтрализовали два БПЛА над Волгоградской областью
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Shutterstock

Прошедшей ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, передает Telegram-канал администрации области.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — сказал глава региона.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в ночь на 11 февраля перехватили и уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, наибольшее число дронов — 18 — были сбиты над территорией Саратовской области.

Также в министерстве отметили, что 13 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, еще шесть — над Брянской, два беспилотника над Волгоградской областью и один — над Белгородской.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в Саратове после атаки БПЛА было повреждено промышленное предприятие. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее жители Энгельса насчитали свыше 10 взрывов в городе.

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