Военный эксперт рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в Харьковской области после взятия стратегически важного поселка Двуречная. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В ходе развития успеха в районе Двуречной нашим войскам удалось выбить украинских боевиков и занять их опорный пункт, расположенный на высотах в районе населенного пункта Западное», — отметил он.

После закрепления в Фиголевке российские войска продвинулись северо-восточнее Новомлынска, добавил Марочко.

О взятии поселка Двуречная в Харьковской области стало известно 28 января. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и шесть автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Позже глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил солдат 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавших участие в освобождении населенного пункта.

Ранее в Харьковской ВГА объяснили значение освобождения Двуречной в Харьковской области.