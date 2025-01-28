Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Двуречная

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил солдат 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавших участие в освобождении населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Двуречная Харьковской области», — говорится в сообщении.

О взятии поселка Двуречная в Харьковской области стало известно 28 января. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и шесть автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

До этого Telegram-канал Shot заявил, что российские штурмовики ранним утром прорвали линию фронта под Купянском и на тяжелой бронированной технике вошли в поселок Двуречная.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать Красноармейск.