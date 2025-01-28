В Харьковской ВГА объяснили значение освобождения Двуречной в Харьковской области

Освобождение населенного пункта Двуречная в Харьковской области откроет возможность для дальнейшего наступления в Волчанский район. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск», — заявил он.

По словам Ганчева, высота правого берега реки Оскол была под полным контролем украинской армии. Он добавил, что освобождение поселка даст серьезный оперативно-тактический простор для российских военных.

О взятии поселка Двуречная в Харьковской области стало известно 28 января. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и шесть автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Позже глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил солдат 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавших участие в освобождении населенного пункта.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать Красноармейск.