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Израильский солдат рассказал о гуманитарных посылках USAID среди вооружения «Хезболлы»

NYP: среди вооружения «Хезболлы» нашли гуманитарные посылки USAID
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Global Look Press

Среди вооружений, принадлежащих ливанскому шиитскому движению «Хезболла», нашли гуманитарные посылки Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом, ссылаясь на бывшего израильского военнослужащего Ашера Фредмана, сообщает газета New York Post (NYP).

По словам Фредмана, во время патрулирования в деревне в Ливане, где располагался опорный пункт «Хезболлы», им были найдены снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатка рядом с посылками с надписью USAID.

9 февраля советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что USAID не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов, а также не выполняет задачи по сдерживанию влияния Китая.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.

Ранее в МИД РФ назвали USAID ключевым звеном в системе вмешательства в дела других стран.

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