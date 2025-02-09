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Советник Трампа выступил с обвинениями в адрес USAID

Уолц: USAID не следует стратегическим интересам США и не борется с влиянием КНР
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Annabelle Gordon/REUTERS

Агентство США по международному развитию (USAID) не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов, а также не выполняет задачи по сдерживанию влияния КНР. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

«Эти миссии и программы (USAID) зачастую не соответствуют стратегическим интересам США, таким как противодействие влиянию Китая», — сказал он.

По словам Уолца, они занимаются «всевозможными другими делами», которые не совпадают с видением американского президента Дональда Трампа.

Он отметил, что «слишком часто» до нуждающихся людей доходит лишь часть средств USAID. Советник главы Белого дома отметил, что это происходит «из-за цепочки подрядчиков и субподрядчиков».

«Деньги расходуются неэффективно, и нужно тщательно разобраться в этом вопросе. Именно этим мы и занимаемся», — добавил Уолц.

На этой неделе сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.

В начале февраля американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке».

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.

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