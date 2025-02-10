Российский военный попал под суд за взятку

В Томске военного оштрафовали на 50 тысяч рублей за взятку

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей военного Ивана Лежнина за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным издания, обвиняемый получил взятку в размере 10 тысяч рублей от другого военного.

Деньги военнослужащий дал ему за предоставление призыва увольнения из части.

Недавно Абаканский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца младшего сержанта российской армии, который подозревается в избиениях военных, служащих по контракту. По версии следствия, обвиняемый избивал военнослужащих резиновой палкой, а также наносил удары разрядом электрического тока электрошокера.

Другому военнослужащему суд вынес приговор в Барнауле. Известно, что обвиняемый работал наркокурьером. Его осудили на 15 лет лишения свободы.

Ранее в Забайкальском крае военнослужащая получила штраф за фейки про ВС РФ.