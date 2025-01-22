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Военнослужащего арестовали после избиения контрактников в Туве

Суд арестовал сержанта, подозреваемого в избиении контрактников в Туве
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Anelo/Shutterstock

Абаканский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца младшего сержанта российской армии, который подозревается в избиениях военных, служащих по контракту. Об этом сообщил 2-й Восточный окружной военный суд в Telegram-канале.

По версии органа предварительного следствия, 13 января он, находясь на территории воинской части, «совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, и безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие, выраженное в нанесении ударов специальным средством — палкой резиновой и разрядом электрического тока электрошокера».

Постановление не вступило в законную силу, добавили в суде.

19 января Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой запечатлено избиение контрактников в воинской части №55115 в городе Кызыле. В описании канал пояснил, что военная полиция избивает и пытает электрошокером солдат с ранениями, которых хотят вернуть на фронт.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пермском крае вынесли приговор полковнику полиции, избившему подчиненного за вход в его кабинет без стука.

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