В Барнауле осудили военнослужащего за работу наркокурьером

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы солдата по фамилии Сурков, работавшего наркокурьером. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, в марте 2024 года мужчина в социальных сетях вступил в контакт с неустановленным лицом ради получения незаконной материальной выгоды от деятельности, связанной с оборотом запрещенных веществ. В результате военнослужащий объединился с другими злоумышленниками и получил от них крупную партию наркотического средства.

В заявлении уточняется, что Суркову было поручено расфасовать вещество на мелкие дозы и оборудовать тайники для их хранения. Именно это солдат и сделал.

«Суд назначил Суркову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в публикации.

26 августа в Москве лишили свободы учителей физкультуры, торговавших запрещенными веществами. Всего на скамье подсудимых оказались трое мужчин, двое из которых являлись преподавателями.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции рассказали, что злоумышленники распространяли наркотические средства при помощи тайников-закладок. За это их отправили в колонию строгого режима на девять лет.

Ранее в Москве осудили участников преступной группы, рассылавшей запрещенные вещества по почте.