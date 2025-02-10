Британский самолет-разведчик пролетел над Финляндией

Британский самолет-разведчик пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Россией. Об этом пишет Yle со ссылкой на данные Flightradar.

«В настоящее время в воздушном пространстве Финляндии летит разведывательный самолет ВВС Великобритании», — говорится в материале.

Уточняется, что это был самолет RC-135W Rivet Joint. Он совершил вылет с авиабазы в Уоддингтоне.

Недавно посол России в Финляндии Павел Кузнецов в ходе интервью заявил, что НАТО планирует уже в ближайшие месяцы разместить военный контингент и структуры альянса на территории Финляндии. Дипломат отметил, что финское руководство среди прочего работает и над планами по складированию вооружений и военной техники НАТО на территории страны.

Известно, что финская сторона в 2026 году получит от НАТО истребители F-35. Они могут нести ядерное оружие, отметил Кузнецов. По его словам, шаги подобного рода потребовали бы принятия серьезных политических решений.

Ранее сообщалось, что финский ракетный катер прибудет в Балтийское море для участия в миссии НАТО.