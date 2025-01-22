Финский ракетный катер прибудет в Балтийское море для участия в миссии НАТО

Финляндия направит ракетный катер для участия в миссии НАТО Baltic Sentry

Финляндия направит ракетный катер типа Hamina для участия в миссии НАТО Baltic Sentry («Балтийский дозор»). Об этом говорится в заявлении финских военно-морских сил, передает ТАСС.

Отмечается, что ВМС разместят катер в дополнение к кораблям, находящимся под национальным командованием, в составе первой постоянной военно-морской группы НАТО.

В общей сложности в миссии альянса примут участие несколько финских военно-морских подразделений, ротация которых будет производиться в зависимости от текущих задач.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран — членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря организации Марка Рютте. В совместном заявлении политики заявили, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря.

18 января военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry).

Ранее в России назвали провокацией НАТО историю с поврежденным кабелем на Балтике.