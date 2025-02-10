В Израиле озвучили условия постоянного прекращения огня в Газе

Постоянное прекращение огня в Газе возможно после освобождения заложников и ликвидации власти палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер, передает РИА Новости.

«Нашей конечной целью является постойное прекращение огня. ХАМАС при этом не должен оставаться у власти в Газе», — сказал он.

Менцер подчеркнул, что анклав должен быть демилитаризован и дерадикализован.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении во время своего визита в США заявил, что Израиль намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «полностью поддерживает» усилия Израиля по возвращению заложников и ликвидации ХАМАС в Газе.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.