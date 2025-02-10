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На Западе заявили об исчезновении элитной бригады ВСУ

RS: 155-я бригада ВСУ «исчезла» за несколько недель из-за дезертирства
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Элитная 155-я бригада украинской армии буквально «исчезла» из-за массового дезертирства. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Часть бригады, около 2000 человек, проходили обучение во Франции, там их оснастили танками Leopard. Еще более 5 тысяч бойцов проходили обучение в Польше и Западной Украине. За девять месяцев обучения около 1700 человек дезертировали.

Отмечается также, что оставшаяся часть бригады тоже практически «исчезла», поскольку она стала нести большие потери после отправки на фронт.

Недавно издание Onet писало, что все больше украинских военных самовольно покидают зону боевых действий.

До этого издание Politico писало, что массовые случаи дезертирства среди украинских военнослужащих стали политической проблемой для Украины, власти которой пытались доказать президенту США Дональду Трампу целесообразность дальнейшей американской помощи стране.

Ранее в Раде сообщили об увеличении количества дезертиров в рядах ВСУ.

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