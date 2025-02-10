Полковник Матвийчук: ВСУ не смогут организовать еще одно наступление под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут организовать еще одно наступление в Курской области, несмотря на стягивание войск в Суджанском районе региона. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, украинская армия не располагает необходимыми ресурсами для нового наступления. Однако президент Украины Владимир Зеленский не планирует организовывать отвод ВСУ из российского региона, подчеркнул отставной полковник.

«Зеленский не хочет расставаться с Курской областью, это его своеобразный пропуск в западный мир, которому он может отчитаться об успехах своей армии. С потерей Курска Зеленский станет неинтересен», — сказал Матвийчук.

В ночь на 10 февраля в силовых структурах сообщили, что командование украинской армии перебросило в Суджанский район Курской области более 320 человек из резервов. По их данным, ВСУ перебросили подразделения на тяжелой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовиков из Сум.

Ранее командир «Ахмата» заявил о ликвидации большей части солдат ВСУ в Курской области.