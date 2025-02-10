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ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар

ВСУ дважды пытались атаковать Энергодар, пострадавших нет
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РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ в понедельник, 10 февраля, дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС.

«За сегодняшний день зафиксированы две попытки ВСУ атаковать город», — написал Пухов.

По его словам, пострадавших и возгораний нет.

Накануне Пухов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины предприняли четыре попытки атаки города – спутника Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе.

До этого временно исполняющий обязанности главы города заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку двух дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Пухов 31 января сообщал, что украинский БПЛА был уничтожен при попытке нанести удар в городе — спутнике Запорожской АЭС. Врио мэра добавил, что пострадавших в результате атаки украинского беспилотника не было.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.

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