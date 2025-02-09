ВСУ предприняли четыре попытки атаковать Энергодар

ВСУ попытались четыре раза атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе

Временно исполняющий обязанности главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки атаки города – спутника Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе.

«Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар», — написал он.

По его словам, возгораний и пострадавших при этом нет.

Он призвал жителей города не терять бдительности. Пухов отметил, что город почти ежедневно подвергается атакам дронов.

До этого временно исполняющий обязанности главы города заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку двух дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Пухов 31 января сообщал, что украинский БПЛА был уничтожен при попытке нанести удар в городе — спутнике Запорожской АЭС. Врио мэра добавил, что пострадавших в результате атаки украинского беспилотника не было.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.