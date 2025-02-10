Появилось видео ударов ВС России по позициям ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало видео ударов по технике ВСУ в Курской области

Появилось видео с более чем десятком ударов беспилотников по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовало Минобороны России.

На кадрах запечатлены 11 атак, проведенных расчетами FPV-дронов десантников 11-й бригады воздушно-десантных войск. Даты, время, а также место расположения украинских войск российское военное ведомство не стало уточнять.

4 февраля в Курской области расчет ударных FPV-беспилотников группировки российских войск «Север» ликвидировал разведывательную группу из четырех человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 февраля в Минобороны России сообщили об общих потерях ВСУ за время боевых действий в курском приграничье. По информации ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин.

Ранее ВС России ударили FPV-дроном по опорному пункту ВСУ в Херсонской области.