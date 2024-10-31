ВС России ударили FPV-дроном по опорному пункту ВСУ в Херсонской области

Беспилотники ВС России при помощи беспилотника нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо более подробно описал, как военнослужащие ВС РФ наносят удары по противнику, используя дроны.

«Операторы работают в паре: один подготавливает дрон, а другой ищет цель. После запуска FPV-дрона второй оператор корректирует его полет для точного удара», — написал он.

Глава региона также добавил, что при помощи беспилотников военные также наблюдают за перемещением вражеских войск на правом берегу Днепра.

31 октября также сообщалось, что другой опорный пункт украинских войск был уничтожен в Курской области. Противник был ликвидирован ударом российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Против живой силы ВСУ были использованы авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье.