В Курской области расчет ударных FPV-беспилотников группировки российских войск «Север» ликвидировал разведывательную группу из четверых человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в интервью РИА Новости представитель российского силового ведомства.

Отмечается, что украинская группа разведчиков была уничтожена в районе населенного пункта Старая Сорочина.

1 февраля в Минобороны России сообщили об общих потерях ВСУ за время боевых действий в курском приграничье. По информации ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее СК раскрыл позывной приказавшего стрелять по жителям Русского Поречного в Курской области командира ВСУ.