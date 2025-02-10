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Украинец распылил в лицо военкому газ из перцового баллончика

Житель Чернигова распылил в лицо сотруднику ТЦК газ из перцового баллончика
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Житель Чернигова распылил в лицо сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) газ из перцового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

«Фигурант на улице Чернигова распылил в лицо военнослужащему газ раздражающего действия из перцового баллончика и угрожал ему телескопической дубинкой. После совершенного он сбежал и закрылся в доме», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим заведено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Сотрудники центров комплектования на Украине нередко останавливают граждан. Так, в Киеве автобус с работниками подрезал автомобиль прямо на оживленной дороге, после чего водителю пришлось остановиться. В результате у мужчины проверили документы.

Недавно во Львове мужчина попал под машину после попытки побега от сотрудников ТЦК. Когда к нему подошли сотрудники центра, он сначала спокойно стоял, после чего резко стал убегать.

Ранее сотрудники ТЦК пытались увести мужчину из киевской больницы.

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