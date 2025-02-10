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На Украине автомобиль сбил бежавшего от ТЦК мужчину и попал на видео

Во Львове мужчина попал под машину, пытая сбежать от сотрудников ТЦК

На Украине мужчина попал под машину после попытки побега от сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата). Об этом сообщают местные паблики.

Инцидент произошел во Львове. На кадрах с места инцидента заметно, как вместе с полицией сотрудники ТЦК остановили мужчину и предъявили ему свои документы.

Сначала он спокойно наблюдал за ситуацией, но спустя пару секунд побежал. На дороге его сбила машина, но, несмотря на это, пострадавший поднялся и продолжил путь. После этого сотрудники ТЦК сели в свою машину. Удалось ли им догнать гражданина, не сообщается.

Сотрудники центров комплектования на Украине нередко останавливают граждан. Так, до этого в Киеве автобус с работниками подрезал автомобиль прямо на оживленной дороге, после чего водителю пришлось остановиться. В результате у мужчины проверили документы. В некоторых городах мужчины не выходят на улицу, чтобы не пополнить ряды ВСУ.

Ранее под Киевом нашли преподавателя с переломом черепа, ранее задержанного военкомами.

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