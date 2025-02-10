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Глава ОАК рассказал о темпах производства Су-57

Глава ОАК Бадеха: темпы производства Су-57 покрывают экспорт и потребности МО
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Tingshu Wang/Reuters

Темпы производства многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 покрывают как экспорт, так потребности министерства обороны РФ. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, его слова передает ТАСС.

«Комсомольский-на-Амуре авиазавод, который занимается серийным производством Су-57, вышел на хорошие темпы производства, обеспечивающие растущие потребности Министерства обороны РФ, а также возможность приобретения самолета для наших партнеров», — сказал Бадеха.

До этого сообщалось, что истребитель Су-57Э оказался в нескольких десятках метров от американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II на международной авиационно-космической выставке Aero India. Она проходит с 10 по 14 февраля на территории авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Yelahanka («Елаханка») в Бангалоре.

Генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что государственная компания предлагает поставку истребителей Су-57Э, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей. По его словам, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов индустрии и иностранных заказчиков.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.

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