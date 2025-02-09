В Ленинградской области уничтожили украинский беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, средства защиты сработали около 7:00 мск.

«9 февраля <...> уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области», — говорится в заявлении.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в регионах страны ликвидировали 35 украинских дронов. В частности, в небе над Курской областью сбили 18 летательных аппаратов. Еще четыре БПЛА перехватили в Орловской области и столько же — в Краснодарском крае.

Также системы ПВО уничтожили по три беспилотника в Ростовской и Воронежской областях. В воздушном пространстве Республики Крым, Тульской и Брянской областей нейтрализовали по одному дрону.

Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, один из атаковавших регион БПЛА был уничтожен в районе города Каменск-Шахтинский. К текущему моменту никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Волгоградской области заявили о попытке украинских беспилотников атаковать нефтеперегонную станцию.