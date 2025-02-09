Над Черным морем и Крымом уничтожили три беспилотника ВСУ

Минобороны: cилы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Черным морем и один над Крымом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 9 февраля уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, два дрона были сбиты над акваторией моря и один над территорией полуострова. Это произошло с 19:20 до 19:40 мск.

9 февраля в Минобороны РФ заявили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ над регионами России. Там уточнили, что 18 БПЛА сбили над территорией Курской области, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем. По три дрона сбили над Воронежской и Ростовской областями и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Крыма.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.