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Стало известно о замученном ВСУ до смерти ветеране Великой Отечественной войны

Солдаты ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны под Курском
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

В Курской области солдаты украинской армии до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Крылатые».

В публикации размещены фотографии тела истерзанного мужчины без признаков жизни. В публикации говорится, что украинские бойцы пытали ветерана, а затем убили.

Место, где были сделаны снимки, неизвестно. По данным авторов канала, населенный пункт, где проживал ветеран, был захвачен армией Украины.

«Это далеко не первый случай. Множество тел находили на освобожденных территориях как в Курской области, так и в ДНР», — говорится в сообщении.

По данным авторов сообщения, украинские бойцы расстреливали граждан при отходе с территорий.

До этого посол МИД РФ по особым поручениям и по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что военные преступления украинской стороны находятся под юридической «крышей» представителей Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на «злодеяния Киева».

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

Ранее беженец из Селидово обвинил участкового в пособничестве ВСУ в расстрелах.

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