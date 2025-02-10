Военные преступления украинской стороны находятся под юридической «крышей» представителей Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на «злодеяния Киева». Об этом в интервью РИА Новости заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас с той стороны (конфликта на Украине. — прим. ред.), которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. Верхушка этой вертикали находится в международных организациях», — заявил он.

Посол объяснил, что на Украине есть «дипломатическая крыша», которая блокирует возможность любого международного расследования и правовой оценки происходящего. В качестве примера он привел ситуацию, когда Россия подала запрос в Совет Безопасности ООН по «формуле Арриа» инцидент с расстрелами в Селидово.

Мирошник отметил, что позиция Запада заключалась в том, что они не хотят в этом разбираться и это было «прогнозируемо».

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

Ранее беженец из Селидово обвинил участкового в пособничестве ВСУ в расстрелах.