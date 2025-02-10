Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мирошник заявил, что агрессия Украины находится под «крышей» Запада

Мирошник: агрессия Украины находится под юридической крышей Запада
close
Нина Зотина/РИА Новости

Военные преступления украинской стороны находятся под юридической «крышей» представителей Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на «злодеяния Киева». Об этом в интервью РИА Новости заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас с той стороны (конфликта на Украине. — прим. ред.), которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. Верхушка этой вертикали находится в международных организациях», — заявил он.

Посол объяснил, что на Украине есть «дипломатическая крыша», которая блокирует возможность любого международного расследования и правовой оценки происходящего. В качестве примера он привел ситуацию, когда Россия подала запрос в Совет Безопасности ООН по «формуле Арриа» инцидент с расстрелами в Селидово.

Мирошник отметил, что позиция Запада заключалась в том, что они не хотят в этом разбираться и это было «прогнозируемо».

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

Ранее беженец из Селидово обвинил участкового в пособничестве ВСУ в расстрелах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами