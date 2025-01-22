Солдаты Вооруженных сил РФ довели украинских бойцов до паники в Курской области. Об этом рассказал «Звезде» командир артиллерийского дивизиона с позывным «Вампир».

Собеседник издания пояснил, что российская артиллерия довела до паники украинских солдат в ходе освободительных мероприятий села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Артиллеристы нарастили темп огня и трое суток непрерывно обстреливали противника.

«Это прямо какой-то некий психоз был, потому что все прекрасно знают, что в данных реалиях танчику выезжать на передовую — это очень опасно», — отметил Вампир.

В результате бойцы Вооруженных сил Украины совершили ошибку и отправили на передовую танк, чтобы предпринять попытку сдержать ВС России. Вампир назвал это опасной ошибкой, в результате которой танк ВСУ был уничтожен, что сыграло на руку российской армии.

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

17 января пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что в течение последних двух недель военнослужащие страны освободили четыре населенных пункта в Курской области. Речь шла о Леонидово, Александрии, Кругленьком и Русском Поречном. В боях за них принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее Минобороны прокомментировало текущую ситуацию в Курской области.