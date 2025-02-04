Местный участковый уполномоченный Аяз Салехли принимал участие в расстрелах мирных жителей Селидово, когда город находился под контролем украинской армии. Об этом РИА Новости рассказал бывший коллега Салехли, беженец Александр Забелин.

Он пояснил, что в центре Селидово, рядом с городской площадью, находится дом, в котором украинские солдаты вместе с Аязом Салехли ходили по квартирам и расстреливали людей, которые открывали им на стук в дверь.

«Я с ним знаком по работе в милиции/полиции. Когда я работал, он был участковым, раньше это был начальник милиции общественной безопасности, его звание, по-моему, майор. Он находился там вместе с теми, кто расстреливал», — заявил Забелин.

Беженец подтвердил, что жертвами расстрелов стали несколько его знакомых.

До этого Александр Забелин рассказал, что снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня вел огонь по мирному населению.

Ранее стало известно, что Россия поднимет в ООН вопрос о преступлениях Украины.