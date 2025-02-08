В петербургском госпитале ответили на жалобы выброшенного на улицу раненого бойца СВО

Участник специальной военной операции (СВО) Владлен Мецлер, получивший тяжелое ранение в голову, получил помощь в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге в полном объеме. Об этом заявили в медицинском учреждении, сообщает РБК.

Там сказали, что военный 1995 года рождения находился на лечении в госпитале с 4 ноября 2024 года. В госпитале ему провели сложную высокотехнологичную операцию по восстановлению костного дефекта черепа. Пациента выписали 6 февраля, заявили в медучреждении.

В НИИ также отметили, что военнослужащий не был комиссован, «поэтому решение о его дальнейшем статусе принимают структуры», не связанные с лечебным заведением.

Как пишет News.ru, Мецлер находился в зоне CВО с 2022 года, принимал участие в боях за Артемовск и Соледар. В октябре он получил ранение, в результате чего ему удалили часть черепа, заменив пластиной. Военному сделали три операции. Он рассказал изданию, что в одну из ночей в НИИ он услышал, как медперсонал «громко разговаривал, хохотал», и сделал замечание. После этого медсестра пожаловалась заведующему отделением. Тот утром подошел к Мецлеру и сказал, что «не позволит обижать свой медперсонал». После этого военнослужащего перевели из реанимации в обычную палату, а на следующий день приехала полиция и забрала его с выпиской из больницы из-за нарушения режима — якобы он употреблял в палате алкоголь. Медосвидетельствование это не подтвердило.

Мецлер заявил, что он не получил должного лечения. По словам военного, с его головы даже не сняли швы.

«Сейчас снова пошел отек головы со стороны пластины. Лекарства противосудорожные не выдали, рецепты не выписали», — сказал Мецлер.

Военнослужащий добавил, что если он не будет принимать препараты, у него может произойти приступ.

8 февраля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о вопиющем случае, произошедшем в Санкт-Петербурге: участник СВО Владлен Мецлер, получивший тяжелое ранение головы, был выписан из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в крайне тяжелом состоянии и фактически выдворен на улицу.

По его словам, военнослужащий 14-й отдельной бригады спецназа ГРУ, находившийся в реанимации, был выписан 6 февраля. Бородин потребовал привлечь медработников к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») и назвал их действия позорными.

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