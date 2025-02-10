Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В детском саду в Курской области возник пожар после атаки беспилотника

В Юбилейном Курской области при падении обломков БПЛА возник пожар в детсаду
close
Сергей Аверин/РИА Новости

В детском саду в поселке Юбилейный Курской области возник пожар в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Вчера вечером в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. На место оперативно прибыли представители всех необходимых структур и ведомств», — говорится в сообщении.

Площадь пожара в одноэтажном здании составила 350 квадратных метров. Огонь ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули в оперштабе.

В данный момент прорабатывается вопрос размещения детей в других учреждениях.

10 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на деревню Малый Каменец.

Ранее дрон ВСУ атаковал электрическую подстанцию в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами