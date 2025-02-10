В детском саду в Курской области возник пожар после атаки беспилотника

В Юбилейном Курской области при падении обломков БПЛА возник пожар в детсаду

В детском саду в поселке Юбилейный Курской области возник пожар в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Вчера вечером в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. На место оперативно прибыли представители всех необходимых структур и ведомств», — говорится в сообщении.

Площадь пожара в одноэтажном здании составила 350 квадратных метров. Огонь ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули в оперштабе.

В данный момент прорабатывается вопрос размещения детей в других учреждениях.

10 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на деревню Малый Каменец.

Ранее дрон ВСУ атаковал электрическую подстанцию в Курской области.