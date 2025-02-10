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ВСУ перебросили к Судже свыше 320 человек из резервов

ТАСС: командование ВСУ перебросило к Судже более 320 человек из Сум и Чернигова
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Командование украинской армии перебросило в Суджанский район Курской области более 320 человек из резервов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ продолжило наращивать группировку в Суджанском районе», — отметил собеседник агентства.

По его данным, ВСУ перебросили подразделения на тяжелой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовиков — из Сум.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские бойцы группировки войск «Север» отразили три контратаки ВСУ в Курской области. Вооруженные силы РФ нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах Суджи, Лебедевки, Гоголевки, Гончаровки, Заолешенки, Ивашковского, Богдановки, Колмакова, Первого Княжьего, Второго Княжьего, Рубанщины, Мартыновки, Мирного, Никольского, Свердликово и Южного.

Помимо этого, российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также восьми населенных пунктов Сумской области Украины.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

Ранее военный блогер опубликовал видео «прожарки» техники ВСУ в Курской области.

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