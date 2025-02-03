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Украинский дрон атаковал электроподстанцию в Курской области

Хинштейн: энергоснабжение Рыльска нарушено из-за атаки БПЛА на электроподстанцию
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Илья Наймушин/РИА Новости

Украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Беспилотник повредил силовой кабель на электроподстанции, в результате чего город и нескольких прилегающих населенных пунктов частично оказались без энергоснабжения.

После произошедшего Хинштейн связался с руководителем компании «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. На место выехала аварийная бригада, для координации всех работ в Рыльск был направлен врио министра ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин.

По словам врио главы Курской области, энергетики обещают закончить ремонтные работы в течении ближайших часов. Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Утром Хинштейн сообщал, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданскую машину, в которой было двое мужчин, на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки.

Ранее Волгоград подвергся массированной атаке дронов.

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Атаки на Курскую область
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