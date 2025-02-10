Падение фрагментов сбитого дрона на жилой дом в Краснодаре засняли на видео

Kub Mash опубликовал видео с падением обломков БПЛА на жилой дом в Краснодаре

Камеры наблюдения засняли момент падения обломков сбитого украинского дрона на жилой комплекс в Краснодаре. Видео опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) падают на здание. После этого на горизонте появляется световая вспышка, а над строением образуется большой столб пламени.

В ночь на 10 февраля в российских регионах уничтожили 15 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, семь из них были перехвачены в небе над Краснодарским краем.

Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, обломки одного из сбитых БПЛА рухнули на жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. Глава города Евгений Наумов подчеркнул, что фрагменты летательного аппарата задели технические помещения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Специалисты осмотрели здание, но не обнаружили в нем никаких очагов возгорания.

Глава населенного пункта подчеркнул, что в результате атаки со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Также системы жизнеобеспечения поврежденного дома продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в Краснодарском крае фрагменты уничтоженного украинского БПЛА упали на дом беременной женщины.